Pomoc z prírody anti-COVID-19

Podarí sa nám nájsť čiste prírodný biologicky aktívny produkt proti Covidu? Podľa mňa áno. Dokonca nie sme ďaleko. Už dvadsať rokov sa venujem stravným doplnkom a našiel som štúdiu, ktorá môže byť kľúčová pre výskum na tomto poli.

Grafický abstrakt pôvodného článku (www.sciencedirect.com)

Pracujem vo firme ktorá vyrába prírodné produkty, výťažky z byliniek, ktoré sa aj v našej tradícii, ale hlavne v tradičnej čínskej medicíne, používajú proti najrôznejším ochoreniam.

Hneď pri vypuknutí pandémie ochorenia, ktorý spôsobuje vírus SARS-CoV-2 som začal skúmať - testovať (aj na sebe a svojom okolí), ktorý z produktov by mohol byť najúspešnejší.

Stavil na dva Cistus complex a Vironal. Po roku máme pozorovaciu štúdiu na 285 ľuďoch a je viac ako zrejmé, že to funguje. Najmä, ak sa stravné doplnky berú preventívne. Na vzorke 130 ľudí, ktorí brali prípravky prevenčne a nakazili sa, nemáme jediný ťažší stav. Problém je, že nepoznáme presne mechanizmus ako to funguje. Resp., nepoznali sme. Zdá sa, že vedci prišli s odpoveďou. Hľadali kandidátov na anti-COVID-19

Len pre poriadok: Nie som lekár, i keď štúdia je nonstop konzultovaná a dohliadaná lekárom. Uvedené prípravky nie sú liekmi, ale stravnými doplnkami a nijak nenahrádzajú liečbu ktorú stanový lekár.

Nechcem sa teraz venovať štúdii ako takej, nie je ešte dokončená, i keď je zrejmé, že niečo nám zafungovalo. Na čo chcem upozorniť, je štúdia zverejnená na www.sciencedirect.com

Autori intenzívne hľadali biologicky aktívny, čiste prírodný produkt, ktorý by účinkoval proti ochoreniu Covid 19. A zdá sa, že boli úspešní. Testovalo a skúmalo sa 150 prírodných zlúčenín, u ktorých sa vedelo, že zaberajú alebo čiastočne zaberajú proti tomuto ochoreniu.

Podarilo sa im identifikovať účinnú látku, a čo je najdôležitejšie, aj pochopiť na akom princípe funguje.

Prečo je to dobrá správa.

Už od začiatku pandémie sa ukazovalo, že niektoré produkty (čaje, výživové doplnky, rastlinky) fungujú ako prevencia, ale aj ako liek, ale nevedelo sa, prečo. Niekomu zabrali, inému nie. Inak, je to tak aj u niektorých liekov. Napríklad "slávny" Ivermektín.

Ak ale pochopíme, ako si dokáže príroda poradiť s vírusom, vieme na tom postaviť naše vlastné účinné obranné zbrane. (Vytvoriť liek, či už prírodný alebo chemický). Navrhnúť dávkovanie, spôsob a čas užívania. A teraz sme o míľový krok bližšie.

Takto získané liečivo, ak je prírodné, je oveľa jednoduchšie dostať ho k ľuďom. Nie je potrebné spúšťať zložitý mechanizmus štúdie účinnosti a bezpečnosti. Potravinové doplnky toto nemusia absolvovať, lebo principiálne nevedia (ak sa to samozrejme nepreženie s množstvom) ublížiť.

Veľmi, veľmi zjednodušene, o čo teda ide:

Najúčinnejšia látka sa ukazuje byť kvercetín - je to rastlinný (inak veľmi rozšírený) flavonoid. Tento kvercetín oslabuje schopnosť vírusu spojiť sa s ľudskou bunkou, a teda rozmnožiť sa. Výrazne teda oslabuje rozširovanie vírusu v tele a čo je rovnako dôležité, znižuje možnosť zápalovej reakcie tela.

Trošku to vysvetľuje aj prečo je dôležité mať pred stretom s vírusom v tele dostatočnú hladinu C vitamínu, zinku a D vitamínu. Prírodné "Céčko" totiž môže obsahovať flavonoidy.

No a teraz najlepšia časť... Aj na našom trhu sú produkty, (stravné doplnky) ktoré obsahujú flavonoidy resp. ďalšie skúmané látky. Taiwanská práca teraz vysvetľuje, prečo tie prípravky zaberajú.

Čo teda vieme

Zatiaľ vieme, že ak sú brané prevenčne - vopred, teda pred stretom s vírusom, zaberajú najlepšie.

ako to funguje (www.sciencedirect.com)

Dôvod: Už keď vírus vstupuje do tela, je imunitný systém posilnený kvercetínom, ktorý sa ihneď postará o to, aby sa vírus nevedel množiť a šíriť po tele. Preto väčšina ľudí bola aj v našej štúdii bola pozitívna (vírus v ich tele bol prítomný), ale nemala príznaky. (Vírus sa nerozmnožil do nebezpečného množstva).

Sme len malý krôčik od toho, aby sme dokázali stanoviť potrebnú hladinu účinných látok v krvi a našli spôsob, ako si pomôcť. Krásne je, že pri potravinových doplnkoch nemusíme poznať dávkovanie úplne presne. Je to ako bylinný čaj, ak nepomôže, neublíži.

Samozrejme, nebude to nikdy také terno ako vakcíny. Teda naozaj pokročilý spôsob ako vopred pripraviť naše telo na stret s vírusom.

Je to však obrovská šanca pre ľudí, ktorí nemôžu alebo jednoducho nechcú byť očkovaní.

Máme ďalšiu zbraň na neviditeľného nepriateľa a podáva nám ho do ruky sama príroda.

A to je myslím naozaj dobrá správa.



zdroje: www.sciencedirect.com

www.energy.sk