Duch udiera do potrubia

Pri hlave mi tresla ďalšia rana. Táto bola obzvlášť silná. Možno je to tým, že sú štyri hodiny ráno. Neexistuje, že to nevyriešim. Aj keby v tom bol duch. Bývame pri kostole, kúsok od nás sú hroby a kedysi sa tu umieralo.

kostol sv. Rozálie v Komárne. Fotografia: Poddunajské múzeum (Karel Kuček (1930))

Vykurovanie nám robí hluk. Nie, to nevystihuje ten zvuk. Potrubím sa nám prenáša rázová vlna. To je už lepšie. I keď ja by som to skôr pomenoval inak. Nasraný duch nám trieska hasákom po radiátore. Áno, toto je najvýstižnejšie.

Sú to rany na úrovni 110 decibelov. Nekecám, odmeral som to.

Začalo to dávnejšie, ale občas to prestalo a nebolo to také silné, až teraz poslednú dobu. Žijeme pri kostole. Kedysi tu bola nemocnica. Hrobky sú kúsok od kostolného plota, zrejme pod kalváriou. Tá je súčasťou plota.

Vždy pár sekúnd po tom ako zapne termostat, rana ako z dela. Akoby naozaj niekto, či skôr niečo, z celej sily udrelo po potrubí. Zvuk sa nesie celou vykurovacou sústavou. Nedá sa na to pripraviť, lebo to nemá žiadnu logiku. Neohlasuje to Matovičov status, ani to netresne vždy, keď niekto vypustí hoax.

Dom dávame každoročne požehnať. Teraz to nešlo lebo veď korona...

Googlil som. Nevyregulovaná vykurovacia zostava. No to by sedelo. Starý dom sme prerábali podľa toho, ako boli peniaze. Kedysi bola dolu motodieľňa a na poschodí sa bývalo.

Celý spodok sme zrekonštruovali a vynovili a bola tam zubná ambulancia, to pomáhalo s hypotékou. Postupne sme zobytnili aj podkrovie. Prešlo dvadsať rokov. Tam, kde bola ambulancia, bývame a hore chodíme spávať. V podkroví má malý vláčiky. Kedysi tu aj ozaj strašilo, ale to je už iný príbeh. Dúfam.

Túto vykurovaciu sezónu začalo búchanie tak nejak pozvoľna. Občas to treslo, ale dalo sa to nevšímať. Máme koronakrízu, a teda aj iné starosti. Koncom februára začal štrajkovať aj kotol.

Proste si vypísal chybu a odmietal sa zapnúť. Bolo ho treba reštartovať. Cez deň nie. Len v noci. Tak som sa už nebudil na búchanie, ale zimu. Bolo treba reštartovať kotol. Mal som nočné služby. Julka vstávala k malému, ja ku kotlu. Ale dobra správa je, že keď kotol nekúri, búchanie sa stratí. Takže so zimou prichádzal kľud... vraj aj pri zamŕzaní je to tak.

Duch žije v potrubí (Jozef Černek)

Kotol som dal vymeniť. Za silnejší... Keď mi ukazovali, ako si kotol sám poradí so zavzdušnením, jasal som. Tak múdry kotol by mohol vyriešit aj rázové vlny... Nevyriešil. Všetko sa prudko zhoršilo. Kúrime síce úspornejšie a múdrejšie, ale búchanie sa zintenzívnilo.

Obchádzajú ma úzkosti, vždy keď mám ísť spať. V noci je buchot najsilnejší.

Tresk pri hlave. 3:32 Googlil som. Spať už nepôjdem. Duch to byť predsa nemôže. Kde by býval, v potrubí? Vraj to robia termostatické hlavice. Odmontoval som ich... nič. Možno iná tónina...

Mám šikovného svokra. Googlil on. Vraj to robí dilatácia trubiek. Niekde sa trúbky opierajú o betón a keď sa teplom rozťahujú.... Dom sa prerábal asi 16krát, je tak sto miest, kde sa to mohlo stať. Treba vraj postupne vypínať radiátory a tak zistiť vetvu, v ktorej sa to deje.

Vypínam, zapínam, regulujem, behám od kotla k radiátorom, k termostatu a späť. Tresk... ani tu to nebude. Moja žena si myslí, že som sa úplne zbláznil. Neviem ako to vysvetlím psychologičke. Úder ducha?

Ďalšia noc... má to nejaký súvis s teplotou vonku.... mením teplotu vody v radiátoroch a teplotu vody v zásobníku. Máme aj solar... googlim... celkom iste to súvisí s veľkým množstvom kolien v sústave.

Volám kúrenárom, sú to kamoši. "To bude tým trojcestným ventilom. Prídeme sa pozrieť." Dúfam že prídu skoro, fakt sa zbláznim. Dobre, dajte ho úplne preč. Kašlem na úspory! Radšej chudoba ako zošalieť... sľubujú, že prídu cez týždeň.

Tresk.... ďalšia rana. Tentokrát keď som v kotolni. Konieckoncov som tu často. Zistil som, ktorá trubka sa zatrasie pri rane. Ale neviem, čo to znamená... Prešla mnou zima.

Po ďašej prebdenej noci som si začal zistovať, za čo by sa dal predať dom a pozerám si inzeráty nehnuteľností v okolí. Chceme ostať v Komárne.

Ďalšia noc a ja mám naštudované všetky riešenia rázových vĺn v činžiakoch. Dá sa kúpiť ventil, ktorý absorbuje tlak z dilatácie... Nemusí to ale pomôcť. Asi by som mal prestať googliť.

Posledný pokus a dávam dom na bazoš.

Pootváral som naplno všetky radiátory, každý jeden som poctivo odvzdušnil. Ale nikde nebolo ani gram vzduchu. Podkrovie sa dá od kotla celé vypnúť. Vypínam ho keď viem že tam nepôjdeme. Tá vetva má samostatné ventily. Všetko som naplno otvoril, aby som zistil, aký tlak je v potrubí. Tlak sa nijak nezmenil. Rozmýšľam či realitka, alebo to skúsim sám. V lete dom predám. V zime by mi na to prišli. Pôjdeme bývať na dedinu.

Dnes v noci som sa, ako obyčajne, zobudil o tretej ráno... niečo je inak... vraví mi moja úzkosť. Do kelu... ticho. Kotol nebúcha. Asi sa pokazil aj ten nový. Dotkol som sa radiátora a bol teplý. Čakal som do piatej. Termostat zapol asi päťkrát a nič. Žiadny hasák po potrubí... žeby aj duch šiel spať?

Prestalo to...

7:00 Celá sústava je stále ticho, pritom kotol kúri... Niečo je inak. Rozmýšľam či bol kostol v noci nasvietený. Odkedy ho zrekonštruovali, má nové osvetlenie. Túto noc bolo zhasnuté... Žeby to budilo duchov?

Kým sa úplne oddám tejto teórii pouvažujem, čo je ešte inak. Aby som nedopadol ako antivaxeri. Rozmýšľam čo ešte bolo inak. Čo som robil včera? Pustil som všetko na plno...

Podtlak v 30 cm uzatvorenom potrubí spôsobuje rázovú vlnu. Tá sa potom šíri celým vykurovacím systémom a spôsobuje strašidelné rany. (Jozef Černek)

Viete, čím to bolo?

Keď sa zatvorí vetva na podkrovie, vzniká v trubke od kotla smerom k ventilu podtlak. Vždy, keď čerpadlo rozbehne vodu v systéme, snaží sa vytiahnuť vodu aj z tej trubky. Na chvíľku sa mu to aj podarí, ale voda sa hneď vráti späť a keďže sa vráti naozaj rýchlo, tak to tresne...

A vy, že duch! Fyzika, priatelia... žiadny duch. Ale požehnať dom si dáme ... pre istotu ... keby sa objavil duch čo fyziku neuznáva.