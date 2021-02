Vedľajšie účinky vakcíny (Pfizer) Comirnaty, osobná skúsenosť

Ahojte, možno to niekomu pomôže, chcem sa podeliť o skúsenosť s vedľajšími účinkami - pocitmi po očkovaní. Nie je to z druhej, tretej ruky (rodičia, susedia a tak), ale priamo moja osobná skúsenosť.

Mám 43 rokov, miernu nadváhu.

Očkovanie - dôvod: MOM - priamy kontakt s testovanými

Priebeh očkovania:

Prvé kolo.

Registrácia: naozaj milé sestričky (a celkom pekné), i keď trošku unavené, najmä asi z byrokracie a služby non-stop, bez víkendu. Všetko podrobne vysvetlené, dvakrát prejdený zdravotný stav, veta po vete. Podpis informovaného súhlasu, vyplnené kontakty. Cca 4-6 minút.

Očkovanie: v prítomnosti lekára, ešte raz sa pýta na zdravotný stav a možné komplikácie (alergie). Samotné očkovanie som nejak nezaregistroval.

Čakanie v miestnosti - toto bola pre mňa trochu stresujúca skúsenosť, cítil som ako mi rastú vlasy - príliš som sa pozoroval. (Inak, keď treba, ja si nahovorím aj sepsu.) Nestalo sa vôbec nič, ani mne ani nikomu tam. Ale úplne rozumiem, prečo sa to tak robí.

Pýtal som sa personálu, či už vlastne niekoho museli “kriesiť”, tak vraj mali iba tri skúsenosti, že ľudia prišli hladní/smädní, plus stres z ihly, tak sa zatočila hlava. Inak nič.

Pozorovanie:

Po odchode z očkovacieho centra som začal intenzívne “googliť”, kedy nastupujú príznaky. Tie najhoršie - bezprostredne po vpichu. Takže to sa už nestane. Ostatné po pár hodinách. Dal som si vitamín C a vypil pár pohárov vody. Uplynulo šesť hodín.

Podvečer. Kúpal som sa so synom (2) a zabudol sa pozorovať. Napravil som to, až keď šiel malý spať. Keď som sa veľmi sústredil, zdvihol ruku nad hlavu a zalomil smerom k druhej, cítil som vpich. Inak nič.

Noc. Trpím už pár rokov na insomniu a predpokladal som, že vakcína to na pár dní ešte zhorší. Ale nič. Naopak, spal som 5 hodín, obvyklá pauza a ešte dve. Čiže lepšie ako inokedy.

Ďalší deň a noc, vôbec nič. Ani som už necítil vpich. Žiadne iné príznaky, aj keď som sa snažil.

Druhé kolo:

Trochu stres, najmä z toho, či bude vakcína. Ale všetko prebehlo úplne hladko. Na registrácii tie isté milé sestričky. Napriek tomu, že boli po pracovnom víkende (očkovali sa učitelia), pôsobili veselo a naozaj milo. Opäť sme prešli všetko, zdravotný stav, informácie a podpis.

Tentokrát som sa ozaj sústredil, aby som odpozoroval samotný vpich. Náplasť som cítil viac.

Čakacia - pozorovacia miestnosť, tentokrát bez stresu.

Napriek tomu, že som si povedal, že to už nespravím, hneď ako som prišiel k počítaču, začal som googliť vedľajšie účinky po druhej vakcíne. Google tvrdí, že v prípade Pfizeru sú častejšie po druhej injekcii. Astra ich má skôr po prvej. Tak čakám.

Prešlo šesť hodín. Pozorujem celkom intenzívnu chuť na pivo. Poučený o nevhodnosti alkoholu po očkovaní, odolávam.

Ukladám sa do postele tak, aby som neležal na ľavom boku - vpich bol do ľavého ramena.Očakávam (podľa Googlu) opuch a bolesť. Nedostavila sa. Prekvapivo spal som „v jednom ťahu” sedem hodín. U mňa úplná rarita. Ráno som sa zabudol pozorovať.

Deň druhý

Napravujem to až po raňajkách. Cítim miesto vpichu... stačí zdvihnúť ruku nad hlavu. Nie je to úplne zreteľné, alekeď sa veľmi sústredím... je to tam.

Prešiel celý deň, napriek intenzívnej snahe - nič. Večer opäť intenzívna chuť na pivo. Studené, orosené v skle. Odolal som. Som zodpovedný.

Je ďalšie ráno. Spal som ako obvykle. Robím rôzne pohyby s oboma rukami a nič. Necítim ani miesto vpichu.

Teraz som asi úplne sklamal antivaxerov, ale fakt som sa snažil, naozaj.

Ešte miesto očkovania: Komárno. A naozaj milý a ochotný personál.

Ďakujem.