Eliška je bežný človek, prirodzene sa bojí chorôb. Bojí sa o seba, o manžela, aj o svoje deti a najviac o rodičov. Pretože dennodenne sa z médií dozvedá, že sú to práve starší ľudia, ktorí sú ochorením ohrození najviac.

Eliška v marci ostala týždne zavretá doma. Nechodila nikam, ani s deťmi na ihrisko. Bola dôsledná vo všetkom, o čom sa hovorilo, že treba robiť alebo nerobiť. Z médií šlo všeličo. Umieranie aj popieranie. Ani nie moc na Slovensku. Skôr v Taliansku. V jej okolí sa ale nič mimoriadne nestalo.

Áno, v telke hovorili, že niekto aj umrel, aj u nás. Ale na Facebooku povedali, že média si to vymysleli. A čas šiel.

Aj v médiách sa našli ľudia, čo povedali, že je to vymyslené.

Prišlo leto a potom aj jeseň a v médiách už nie je nič iné. Samý Covid a Korona. Je to strašná choroba, ale opatrenia likvidujú ekonomiku. Umelci nariekajú, reštaurácie nariekajú.

Na Facebooku sú zrazu len dve skupiny ľudí. Tí, čo neveria - hovoríme im popierači a tí, čo sa snažia presviedčať, že Covid je naozaj problém.

Už ochoreli aj nejakí Eliškini známi, ale vlastne nebolo im tak strašne zle. A neumrel nik. Opatrenia Elišku trápia viac ako choroba samotná. Lebo opatrenia jej berú zábavu a jej známym a blízkym aj živobytie. "Covid je sviňa, ale naša vláda to nezvláda vôbec," myslí si Eliška.

Eliška opatrenia dodržiava. No dobre, nie úplne, keď sa baví s kamoškou nebude mať rúško predsa, veď kto to kontroluje? Ani v detskom parku ich nebude mať, nie je krava. Ale do obchodu si ho veď dá... Ale nie na nos... nie je predsa sprostá, akoby dýchala?!

A aj Harabin a on je múdry, hovorí, že rúška netreba. A asi má pravdu, keď mu nikto nič nepovie, ani pokutu mu nedali. A na Facebooku videla aj nejaké videá, že toto je celé podvod. Ale tak dobre, Eliška nebude krava a opatrenia bude dodržiavať, ale zas, odtiaľ potiaľ. Deti musia vidieť starkých a vlastne, šak život ide ďalej. Na niečo sa umierať musí. A okrem toho, to tu naozaj nemáme žiadne iné choroby?

No očkovať sa Eliška určite nedá. Takto narýchlo spravenú vakcínu do seba ani do detí nedá pichnúť. Eliška, ani jej rodina predsa nie sú pokusné králiky.

Budú Vianoce. V ostatných krajinách sa zakázali stretávať, ale naša vláda to vidí inak. Na Facebooku píšu, aj tak, aj tak. Eliška vlastne nevie. Áno, na Covid sa umiera. Aj susedina kamarátka tak prišla o mamu, ale na Facebooku zas písali, že je to podvod.

Eliška ale nebude zdieľať blbosti. Covid je choroba a treba to riešiť, ale nie takto ako to robí Matovič. Veď len uberajú slobodu ľuďom a testovanie nie je liečenie!

Eliška samozrejme neverí dezolátom, ale vláda nezakázala stretávať sa na Vianoce.

Len máme robiť bublinu. Tak Eliška bude bublina s kamarátkou, ale len jednou a ešte potom s rodičmi. Samozrejme. Veď deti musia vidieť starkých. A ešte jedna bublina bude s manželovými rodičmi. Ale dáme sa otestovať predsa. Teda, oni nech sa dajú. My sme OK, veď dodržiavame všetko. A Eliška sa predsa nepôjde nakaziť niekde do radu! Ale kto chce nech sa ide...

Prezidentka síce hovorí, že by to malo byť inak... ale kto sa má v tom vyznať?! A inak, Eliška by sa aj dala vakcinovať, lebo aj kamarátka by sa dala, ale vláda nevie zabezpečiť ochranu bežných ľudí, len prominentov.

Je po Vianociach... a nič sa nestalo. Len v telke stále hovoria, že je to zlé... No dobre, Eliška teda bude nosiť rúško poriadne. Aj manželovi prikáže, lebo suseda má mamu v nemocnici a ani ju nepustia za ňou. Ale suseda si za to môže sama… Načo sa šli lyžovať?! Ešteže Eliška je múdra, že s rodinou nešla.

Je Silvester. Mame nie je dobre. Do kelu, do kelu, do kelu. Prečo nemá Slovensko vakcín viac? Kde je Harabin, prečo ho nikto netrestá? Ako by sa Eliška dostala k Ivermectinu? A vôbec prečo nebolo testovanie povinné, keby sa Eliška šla testovať... tak mama...

Debilná vláda.... do riti aj s Matovičom.

Otec zvracia. Veľmi zvracia, ale sanitka nechce prísť, lebo že toho majú veľa…A veď ja neplatím dane?! Sprostá vláda...

Čo je toto za štát…. Ako sa to mohlo stať, veď Eliška nespravila nikomu nič zlé?!

Eliška všetko dodržiavala...teda vlastne skoro všetko, vlastne iba to čo nebolo hlúpe, lebo Eliška nie je ovca! Ale na vine je vláda a najviac Matovič, lebo načo sú pravidlá keď ich netreba dodržiavať....

Načo je testovanie, to nikoho nevylieči!