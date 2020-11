Rok 2024 - konečne zápas s COVIDOM vyhrávame

Dnes ma testovali už tretíkrát. Už si ani nespomínam na časy, keď testoval len zdravotnícky personál a na testy sa čakalo hodiny v radoch. Ráno som bol s malým v škole. Jeho pani učiteľka triedna nás osobne testovala.

Majú peknú separačnú miestnosť. Škoda len, že nenakúpili tie drahšie, štvorminútové testy. Tieto desaťminútové sú síce tiež ok, ale predsa len, musíme prísť o desať minút skôr, plus ďalších desať u nás v práci. Dúfam, že náš riaditeľ v práci dá vyškoliť na “stieranie” ďalšiu kolegyňu. Ivanka má síce jemné ruky, ale dlho jej to trvá a my nemáme separačnú miestnosť, tak musíme čakať vonku.

Igor by z nás všetkých mal radosť. Málokto si už pamätáte, on je vlastne “otec” plošného testovania. Inak by sme stále mali lockdowny. Takto sa len všetko predĺžilo o dobu testovania.

Pamätám si, ako boli biletárky len milé slečny, čo v divadlách usádzali ľudí. Dnes sú z nich testerky. A krásne foyer divadiel sú separačné miestnosti. Ale aspoň sa konečne hrá. Kým sa to zaviedlo, skrachovalo nám veľa divadiel.

Ale aspoň máme testerov, veľa umelcov sa preškolilo a pomáhajú takto. To preto je testovanie na staniciach a letiskách tak zábavné. Netušil som, čo všetko sa dá s tou tyčinkou na ster predviesť.

Dúfam, že môj syn zažije časy, kedy sa do reštaurácie bude môcť len prísť, usadiť sa a objednať si. Toto testovanie všetko strašne zdržuje. Ale vďakabohu za rýchlotesty. Tých päť -šesť minút, to sa ešte dá.

Hlavne, aby sme tú pliagu už eliminovali. Mame som kúpil podporný kyslíkový prístroj, snáď ho nikdy nebudeme musieť použiť, ale jeden nikdy nevie. Ešteže všetky vnúčatá sú rozumné a bez otestovania babku pozrieť nejdú. Aj deväťdesiat percentná istota je lepšia ako nič.

Pamätáte si ešte na časy Facebooku? Antivaxeri mali strašnú silu, preto ho Mark vypol. Keby ho nebolo, už dávno sme mohli nad Covidom vyhrať. Povráva sa, že to preto sa Igor stiahol, nedokázal fungovať bez FB. Ale čítal som aj, že sa zbláznil. Ale to bude hoax, no ťažko povedať.

No nič, len som sa chcel pochváliť. Zajtra idem na PCR testy. Budem mať 5 dní bez testovania… Niežeby mi vadilo tých pár sekúnd špárania v nose. Ale päť dní bez jediného testu… Och, teším sa.