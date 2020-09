Milí moji neveriaci kamaráti.

Tí, čo poznáte Rebelov a Dramaťák, či našu činnosť v Komárne, viete, že opatrenia z marca a aj tie, čo aktuálne platia, či neplatia - podľa statusov nášho premiéra :) , postupne likvidujú to, čo sme tu roky budovali.

Z Ujcovho minifestu za domom (Marína Opálková)

Všetky naše aktivity smerom k vláde neviedli nikam. Možno len k nenávistným komentom, ktorých aj pod týmto blogom, vzhľadom na jeho obsah, bude zrejme požehnane.

Jediné, čo nám reálne pomohlo, bolo to, že ste na naše letné predstavenia chodili a že nás máte radi.Tak sme zvládli leto a ešte zvládneme aj ďalší mesiac, dva. Záleží od sumárnej faktúry za vodu, elektrinu, plyn a tak. Vaša podpora nám ale dáva nádej, že to zvládneme aj ďalej. Dnes ale ešte nevieme, čo sa vlastne stane. Uvidíme na Vianoce. Ak to len trošku bude možné, v akejkoľvek podobe, budete vidieť naše predstavenie minimálne najneskôr na Vianoce. Či bude posledné alebo nie, sa ešte len uvidí.

Musíme počkať. Viac k tomu teraz nevieme povedať, proste musíme počkať. Chcem vám však povedať môj názor na celú túto situáciu okolo nás. Ani neviem prečo, možno len preto, že zo všetkých strán sa ku mne valia informácie a ja mám nutkanie na ne nejak reagovať.

Viem, že mnoho z vás rôznymi spôsobmi spochybňuje celú situáciu okolo COVIDU. Zdieľajú sa rôzne videá, rôzne texty, že ten či onen šiel na testy, ale potom sa tam nedostavil a aj tak dostal smsku… Zaujímavé, že vždy je to kamarát kamaráta… :)

Stručne: nie je to technicky možné. Miesto, kde sa objednáva na testy, je totiž úplne iné ako miesto, odkiaľ chodia výsledky. A informácie tam idú spolu so súpravou na ster. Neverte tomu, chcite hovoriť s dotyčným, ak vás to naozaj zaujíma. Práve to inak vysvetľuje ministerstvo. Ale v skutočnosti to dôležité nie je. Ak by sa aj takáto “chyba“ stala, nehovorí to o ničom nič. Možno len o zlyhaní jednotlivca.

Priatelia, viem, že sa bojíte, o seba, o svoje deti, rodičov, o vašich blízkych. Presne tak isto ako sa bojím aj ja. Je to normálne a je to v poriadku. So strachu sa utiekame k ľahkým riešeniam a tým je ľahký únik. Volá sa to popieranie. A to už dobre nie je. Áno, bolo by jednoduchšie, ak by celá kríza neexistovala, ak by si ju niekto len vymyslel. A potom je už jedno z akých dôvodov, či chce vyťažiť peniaze, oslabiť ekonomiku, čipovať ľudí, vakcinovať svet alebo len chce byť zaujímavý. Je to však príliš jednoduché, aby to bola pravda. A hlavne dnes táto lož (aj keby pravdou bola) nikomu nepomôže. Práve naopak, len sa to viac pokazí. Nikomu totiž nepomôže, ak budeme hľadať vinníka. Ak existuje, verte mi, že sa nájde. Karma je totiž sviňa. Ale aj keby sme ho našli a ukameňovali, nič sa nestane. Nič čo by to nám pomohlo.

Sme v stave, kedy sa musíme spoľahnúť na rozum. Ľudstvo, hoci sa to nezdá, napreduje. Napreduje vďaka vede a vďaka vzdelaniu. Napreduje vďaka tomu, že na škole tí šikovnejší šli na vysoké školy, tí najšikovnejší sa venujú vede. Moji najmúdrejší spolužiaci šli na medicínu. A tí najmúdrejší z múdrych sa venujú vede na medicíne. Mali by sme veriť im.

Áno, bolo by jednoduchšie veriť nejakému Marošovi alebo Ferovi alebo Ingrid. Lebo sa stotožňujeme s tým, čo hovorí o vláde a „ako by mi z duše vravel….” V tejto téme by sme ale mali počúvať ľudí, ktorí majú vzdelanie úzko špecifikované na vírusové ochorenia a ich prenos. Pretože to jediné je teraz dôležité.

Viete, aj môj gastroenterológ je skvelý chlapík a nikdy by som si nedal od nikoho iného strkať hadicu do … no veď viete... alebo do úst. Ale o mojom zraku vie málo a ja sa ho ani nepýtam.

Hovorím s ním o tom, čo by som mal a čo nemal jesť, hovorím s ním o politike, ale nebavíme sa spolu ani o mojich žilách. Lebo na žily mám „žilového“ doktora a tiež sa s ním nebavím o mojom žalúdku. Hoc obaja sú lekári a študovali rovnakú školu. Každý z nich je ale špecialista na čosi iné.

Rovnako tak poznám skvelého elektrikára a je to fakt šikovný chlapík. Robil elektrinu mne, svokrovi, aj mojej mame. On si napríklad sám vymaľoval celý byt. Ale ako maliara som si nenajal jeho, ale maliarov. Chcel som mať istotu, že to nebude treba prerábať. Tak som sa spoľahol na odborníkov.

Veľa z vás je toho názoru, že ochorenie, vďaka ktorému nám opäť začína výnimočný stav v krajine, je len jednoduchá chrípka a netreba z toho robiť vedu. Veď aj na chrípku umrie viac ľudí a na rakovinu ešte viac.

Možno, ale má to dva problémy. Na rakovinu žiaľ rúška a umývanie rúk či odstup, nijak nefungujú. S chrípkou si naše zdravotníctvo ako tak vie dať rady. Ale áno, aj na chrípku umrie veľa ľudí ročne. A nemuselo by. Ale to je iná téma.

Ochorenie COVID - 19 alebo nový koronavírus, je však o čomsi inom. Vysvetlím vám, ako ho laicky chápem ja.

Jeho najväčší problém je, že COVID - 19 skomplikuje rôzne ochorenia. So samotným ochorením by si lekári a zdravotnícky personál zväčša poradili. Ak ho nezvládneme sami, príjmu chorého do nemocnice a nasadia podpornú liečbu. Keďže na chorobu zatiaľ liek nemáme, zmierňujú jej príznaky. Ako bolesť hlavy, kašlanie a dusenie. S ich podporou si väčšinou samotný organizmus nakoniec poradí a nad COVIDOM zvíťazí.

Aj keď možno chorý bude musieť ísť na chvíľu na podporné prístroje, lebo organizmu trvá dlho, kým si vytvorí protilátky. A tak za vás, za chorého s pomocou sestier dýcha prístroj, prípadne mu iný prístroj nahradí funkciu obličiek. Chorý organizmus si nakoniec vytvorí protilátky, zvíťazí a pri troche šťastia sa dotyčný vráti do bežného života. Chce to však čas a podporu lekárov a sestier.

Problém ale nastáva, keď sa COVID spojí s iným ochorením. A platí také sprosté pravidlo, že čím sme starší, tým viac chorôb máme.

Tieto ochorenia nám „len trošku" komplikujú život, ale žijeme. Lenže s COVIDOM, touto novou pliagou okolo nás, keď sa spoja, spolu robia šarapatu. Niekedy, žiaľ, takú, že to nemusí byť zvládnuteľné. A potom príde smrť. Smrť, ktorá ma podpis COVID - 19.

Aktuálne je v kurze pán Kňažko. On má ale (hoc to tak nevyzerá) veľké šťastie v nešťastí. Personál nemocnice, v ktorej je hospitalizovaný, môže pracovať a teda mu zaiste pomôže. Resp., som si istý, že robia všetko preto, aby mu pomohli. O pár dní, možno týždňov, pôjde domov. Dúfajme.

Takéto šťastie ale nemusíme mať všetci. Ak totiž teraz budeme nezodpovední, ak budeme podliehať klamstvám, ktoré sú na prijatie jednoduchšie, bude stále viac a viac chorých.

To znamená, že bude viac chorých, aj takých ľudí, kde tá komplikácia nastane. Keď sa spoja dve choroby. A ľudia budú potrebovať pomoc lekárov.

Lenže viac chorých znamená aj väčšie riziko, že sa nakazia ľudia, ktorí majú pomáhať.

A potom nastane to, čo sme zažívali v priamom prenose z Ameriky, z Madridu, z Talianska... Nemocnice nebudú stíhať a bude sa umierať na choroby, ktoré by sa inak dali zvládnuť.

Nemusíte veriť Kňažkovi, nemusíte veriť mne ani médiám. Ak ste vy nikdy nepotrebovali pomoc lekára, iste je niekto na okolí, kto ju potreboval. Už len z úcty k tomuto človeku sa správajme rozumne. Ochorenie COVID - 19 je skutočné, ľudia naň skutočne umierajú, to, že ich je v našej krajine (zatiaľ) málo, neznamená, že neexistuje. Znamená to len, že sme boli doteraz rozumní a že sme mali šťastie. Od pána Boha alebo od vesmíru, je jedno čomu veríte.

A áno, nie choroba, ale opatrenia proti nej nás zasiahli. Zasiahli a priamo ohrozili to, čo sme roky vytvárali. Ale žijeme. My aj naši starkí, aj ľudia s "bežnými" chorobami okolo nás. A to je teraz to dôležité. Ak sa k tým bežným chorobám objaví aj COVID len preto, že si niekto nenasadil rúško, ich situácia sa hlúpo skomplikuje. Nemusí, ale môže. To tvrdia tí múdrejši od nás.

Ak budú tie čísla naďalej stúpať, skôr či neskôr sa to dotkne každého z nás. Aj vás osobne, potom ale bude neskoro búchať si hlavu, neskoro mazať status na FB, neskoro hľadať vinníka.

Dať si rúško je to najmenej, čo môžeme spraviť. Veriť tým najmúdrejšim je momentálne to najrozumnešie, čo môžeme spraviť. A áno, nie je to Matovič, je to ten niekto, kto sa snaží obmedziť konktakt medzi luďmi. Matovič len hľadá priestor medzi svojim svedomím a popularitou na Facebooku. Preto sa neustále menia pravidlá.

Najprv porazme COVID, potom sa pozbierajme z následkov a odsúďme vinníkov.