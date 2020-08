Doma turistom - vláčik, loď a antigravity joga v Komárne

Keď sme plánovali dovolenku v štýle doma turistom, povedali sme si, že vyskúšame všetko, čo by sme vyskúšali v zahraničí. Rôzne dopravné prostriedky a nejaký ten šport. Aspoň trošku neobvyklý. Takže vláčik, loď a antigravity joga.

Vláčik vás povozí po Komárne (Denis Ondriškovič)

Z centra mesta v pravidelných intervaloch, malo by to byť každú celú hodinu, odchádza mestský vláčik. Samozrejme, koľaje nemá, ale vláčik to je. Pripomína Thomas Expres, teda je stvorený podľa kreslenej predlohy. Sympatickú lokomotívu riadi pán, ktorého by ste lepšie pre túto profesiu nenakreslili. Môže mať niečo po päťdesiatke a keby ste ho stretli v nákupnom centre, máte silný pocit, že mu niečo chýba… Jeho lokomotíva. Už len zo spôsobu ako nastupuje do mašinky, je zrejmé, že ju má rád. Vždy som obdivoval ľudí, čo majú vzťah k takýmto veciam.

Vláčikom po meste

Od 10:00 každé dve hodiny.

Presnosť odchodov je taká dovolenková. Keď je pekné počasie, naozaj každú celú hodinu vláčik z centra odfrčí, občas sa ale stane, že si musíte počkať. O námestí som už písal, takže sa útrap z čakania nemusíte báť. Nájdete tam dosť lavičiek v tieni stromov, zmrzlinu, kávu, jedlo aj víno.

Ak budete mať šťastie, uvidíte aj nášho husára. V určité hodiny (10:00, 12:00, 16:00) sa pod hodinovou vežou otvoria dvere a vyjde husár. Odtrúbi Klapkov pochod. Skomponoval ho dirigent miestnej posádky Béni Egressy niekedy po roku 1849. Inak jeho sochu nájdete, keď pôjdete smerom k pevnosti pred budovou mestskej polície.

Keď rušňovodič pristaví vláčik, začne zvoniť na zvon, je to znamenie že máte nastupovať. Vláčik aj jeho strojvodca sú z maďarského Komáromu, takže ak neviete maďarsky ako my, musíte si pomôcť gestami. Ale nie je to nič komplikované, zaplatíte 2,5 € na osobu a fičíte. Vláčik nemá presne stanovenú trasu, ale väčšinou ide popri pevnostnom systéme. V čase, keď nie je covid, vás vezme aj na druhú stranu rieky - do Maďarska a naspäť. Prehliadka zatiaľ nie je komentovaná, čo je trošku škoda. Je to ale zážitok pre deti, ale aj pre dospelých. Pohľad z vláčika na mesto je naozaj iný.

Loď

Výlet je vhodný pre mamičky aj deťúrence. (Jozef Černek)

Komárno je mesto riek. Vlieva sa tu Váh do Dunaja a vlastne ktorýmkoľvek smerom by ste sa z centra vybrali, vždy k nejakej rieke prídete. Preto je celkom prirodzené, že to treba vidieť a zažiť. Pohľad z rieky na mesto je prekvapivým zážitkom. Poďme ale postupne. Každú nedeľu o piatej poobede vypláva loď Pluto z malinkého prístavu pri reštaurácii na lodi st. Borbálya. Nájdete to jednoducho, z Vážskeho mosta zídete dole smerom k sútoku a hneď parkujte.

Vnúčence sú nadšené nielen z prítomnosti babky ale aj z prírody vôkol. (Jozef Černek)

Ste totiž priamo tam. Stačí prejsť lávkou a už vás bude vítať ozajstný kapitán. Cena je 5 – 7 € na osobu a plavba trvá asi hodinku.Presne toľko, koľko to bude najmenších námorníkov baviť.

Budete vidieť naozaj krásne zákutia Váhu, pozriete si nanovo dočasne zrekonštruovaný Vážsky most a potom sa budete plaviť na sútok a rieku Dunaj. Pohľad na mesto z tejto strany je naozaj krásny. Plavbu loďou si viete dohodnúť aj individuálne. My ešte plánujeme vyskúšať západ slnka nad Komárnom a kolegom k tomu spravím ochutnávku syrov a vína.

Kapitán Karol Jakubík, má splavené európske kilometre európskych riek. (Jozef Černek)

Za zmienku určite stojí kapitán lode. Pokračovateľ rodinnej tradície. Už z krátkeho rozhovoru vám bude jasné, že je to chlap na svojom mieste. Nielenže pozná loď ako svoj malíček a pozná tajomstvá oboch riek, je to, aj napriek mladému veku, skúsený riečny kapitán. Len málo kilometrov európskych riek nemá splavených. Na bezpečných úsekoch si môžu vaše ratolesti spraviť fotku na kapitánskom mostíku. Určite vyskúšajte.

Antigravity joga

Antigravity joga je mimoriadne zábavné cvičenie vlastnou váhou. (Jozef Černek)

Toto nie je vec, ktorú sme vyskúšali len teraz, ale určite sem patrí. Skutočne dovolenkový pocit vám totiž najviac navodí niečo trošku nezvyčajné, zábavné, dynamické a ešte to aj vášmu telu spraví dobre. Áno, sem by sa teraz hodil zaujímavý nealko multivitamínový koktail, ale ja som myslel na šport. Janku, tak sa volá lektorka antigravity jogy, mi odporučil náš basák zo súboru a naša produkčná tiež nositeľka mena Janka. Mal som veľké bolesti chrbta a nejak nič nezaberalo. Cvičenie pomohlo, dokonca som vďaka nemu zhodil 14 kíl. Ale späť k Janke. Je to sympatická kočka, vychovala dvojičky, dnes už stredoškoláčky a celý svoj život sa profesionálne venuje športu. Má obrovský dar previesť vás päťdesiatimi minútami intenzívneho a dosť nezvyčajného cvičenia tak, že si ani neuvedomíte, aký výkon ste podali. Ja z duše neznášam také to z posilňovne: „makaj! to dáš! buď lepší ako ja!” Nie som totiž nijak súťaživý a je mi z toho viac smiešno ako motivačne.

súčasťou cvičenia je aj natiahnutie svalov chrbta - prosto dolu hlavou (selfie)

Antigravity joga je vlastne cvičenie s telom za pomoci siete. Občas sa jej len držíte, máte v nej nejakú končatinu a naťahujete sa, alebo cvičíte priamo na nej a občas na nej visíte dolu hlavou. Takto popísané to znie bizarne, ale v skutočnosti je to viac ako telu prospešné a rozhodne nie nudné. Janka vás celý čas systematicky vedie. Žiadny cvik sa nerobí tak dlho, aby vás začal nudiť alebo otravovať, zapojenie svalov sa dynamicky strieda a teda nepociťujete svalovú únavu ani vyčerpanie. Len na konci, keď si stierate pot z čela, si uvedomíte, že to bol naozaj zaberák. Nik vás nebude nútiť do niečoho, čo sa vám nezdá, alebo vás „motivovať” krikom. Celá hodina prebieha naozaj prirodzene a v príjemnej atmosfére. Čo je najlepšie, ak ste úplný začiatočník, nijak špeciálne to nepocítite. Len je treba prísť trošku skôr, aby vás Janka naučila ako sa zavesiť dolu hlavou. Všetko ostatné je úplne jednoduché a prirodzené. Ak ste sa zarazili pri tom visení dolu hlavou,spomeňte si na detstvo… Ako ste viseli za nohy niekde z prašáku, alebo na strome… vtedy sa vám zapájali svaly, ktoré používame len málo a majú tendenciu bolieť, ak ich občas nenatiahneme.

Ale hlavne, svet dolu hlavou sa zdal smiešny a život krásne jednoduchý… a to je ten pocit dovolenky. Vyskúšajte.