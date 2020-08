Prečo majú Rebeli z Komárna problém

Dramatický krúžok z Komárna a súbor Slovenskí Rebeli majú existenčný problém. Ide o súhru viacerých dôvodov, pokúsim sa to zjednodušiť.

Z predstavenia ZVER (Angelika Kopjak)

Rebeli aj Dramaťák si v Dome Matice slovenskej v Komárne prenajímajú priestor na nácvik.

Prečo si ho musia prenajímať, je úplne jednoduché, lebo míňajú elektrinu, aj teplo a vodu. A energie nemá nik zadarmo, aj keď je akokoľvek talentovaný.

Samozrejme, keďže patria k najväčším nájomníkom, a predsa len ich činnosť je nekomerčná, platia nižšiu sumu na hodinu ako keď príde jednorazový zákazník, povedzme odprezentovať nejaký svoj produkt.

Veľa ľudí často reaguje, prečo ich nepodporuje Matica slovenská, keď robia meno práve tejto inštitúcii.

Nuž preto, že Komárno je len jedno z pracovísk, ktoré MS po Slovensku má. Rozpočet MS je obmedzený a už roky sa nemení. Aj keď robí úsporné opatrenia, kde sa dá, záber tejto najstaršej kultúrnej ustanovizne na Slovensku je tak obrovský, že na Komárno jej veľa peňazí neostáva. Musela by zrušiť pracovisko inde na úkor Komárna.

K problému

Z fotodňa (Dušan Teplan)

Dom Matice slovenskej v Komárne funguje pod vlastným IČO, a teda si sám na seba zarába. Prenájmom sály a prenájmom priestorov pôvodne určených na čosi iné. Roky to fungovalo, prenájmom si Dom zarobil na všetky energie a aj vďaka sponzorom sa podarilo kde-tu čosi opraviť a vynoviť. Investovalo sa najmä do sály - divadelná sála po výmene sedadiel za nové pojme 383 divákov.

Karanténa problém odštartovala

Problém nastal s príchodom COVIDu. Dom okamžite stratil svoj príjem z prenájmu sály. O pár týždňov svoj odchod ohlásili dvaja väčší a dvaja menší nájomníci. Štát umožnil nájomníkom odklad nájmu. Avšak za energie sa platiť musí stále, aj keď sa dá požiadať o odklad.

Problém je renomé Matice

Druhý problém prišiel s novou vládou. Ministerstvo kultúry totiž vyjadrilo potrebu akejsi reformy Matice slovenskej a jej financovania.

Ústredie Matice sa teda pripravuje na ešte úspornejšie opatrenia a znížilo pôvodný jeden a pol úväzok v Komárne. Avšak Dom v Komárne nie je možné spravovať len na pol úväzku. Preto v neľahkej COVIDovej situácii musí Dom počítať s tým, že tento úväzok preberie.

Vďaka Rebelom a Dramaťáku by si Dom s COVIDom poradil

Z Ujcovho minifestu v Hornej Zlatnej (Nikoleta Vargová)

Keďže Dramaťák mal mať premiéru v apríli a Rebeli majú tri folklórne muzikály, ktoré vedia zahrať, rozhodli sa Domu pomôcť. Kým to epidemiologická situácia dovoľuje (Komárno má za celý čas len 3 prípady ochorenia), Rebeli aj Dramaťák hrajú raz týždenne. Výťažok z mimoriadne vydarených predstavení venujú na chod Domu.

Sponzori sú opatrní

Prvý vážnejší problém nastal, keď sme oslovili prvých sponzorov s tým, že bude treba trochu väčšiu podporu pre súbor. Dom totiž musí nejak nahradiť chýbajúcu tržbu, a teda zdvihol sumu za prenájom. Sponzori však po medializovaných informáciách o nevôle ministerstva voči Matici slovenskej, vyjadrili obavu, či umelci ešte vlastne budú mať kde skúšať v novom roku. No a toto “naštartovalo” to, kde sa teraz nachádzame.

Aktuálny stav

Vedenie Matice našlo spôsob ako úväzok nezrušiť, ale dočasne znížiť na polovicu. Vedenie mesta vyjadrilo súborom veľkú podporu. S pomocou primátora mesta Komárno sa snažíme pozvať predstaviteľov vlády na predstavenie Rebelov alebo Dramaťáku. Robíme to najmä preto, aby sme upozornili na kvalitu a dôležitosť zachovania oboch súborov. Aby Dramaťák a Rebeli mohli pokračovať, potrebujú totiž silných partnerov. Riešením by bolo, ak by oba súbory vyplatili ročný nájom vopred, čo umožní Domu preklenúť náročné obdobie. Momentálne prijala pozvanie do Komárna a ak sa podarí, aj na predstavenie Rebelov a Dramaťáku, ministerka kultúry Natália Milanová. Uskutočniť by sa to malo niekedy na jeseň.

Oba súbory ale musia zvážiť svoje fungovanie už teraz. Predstavenia sa totiž pripravujú minimálne pol roka vopred. Za minulý rok odpremiérovali dva nové muzikály a odohrali 41 repríz. Či a kde a v akej forme budú pokračovať, je zatiaľ otázne.