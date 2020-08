Doma turistom - pevnosť v Komárne

V rámci nášho malého projektu -Doma turistom - som určite chcel vziať rodinku do pevnosti. Občas tam ale chodím s turistami a sprevádzam ich ja. Čo teda s tým… vravel som si. Vesmír okolo nás veci vždy nejak zariadi.

Ferdinandova brána menuje všetky tituly panovníka. Ja som si ich požičal do muzikálu Popoluška a tučná myš. (Veronika Bilušková)

Nechcel som ísť do pevnosti ako sprievodca. Vysníval som si že tam pôjdeme ako náhodní turisti. Keď niečo veľmi chceme nebo sa postará, nie vždy úplne presne tak, akoby sme chceli, ale tentokrát nám to vyšlo. Jedna z našich tanečníc nám len tak mimochodom, nevediac, že ja riešim pevnostnú dilemu, oznámila, že má brigádu - sprevádza po pevnosti. Náhoda? Neverím.

Hneď som dohodol návštevu a pozval aj našich Rebelov. Mali sme trošku hektické obdobie, máme teraz každý týždeň predstavenie a trochu nám hrozí zánik. Nuž úplne ideálny čas nájsť si jedno popoludnie na návštevu pýchy nášho mesta, národnú kultúrnu pamiatku, nikdy nedobytú pevnosť mesta Komárno. Najväčší obranný komplex v strednej Európe.

Naša krásna sprievodkyňa Friderika (Veronika Bilušková)

Na úvod treba povedať, že Friderika sprevádza úplne inou trasou a úplne inak ako ja. Lepšie. Tiež je podstatne krajšia.

Stretli sme sa pri budove mestskej polície. Naše Rebelky, pár Rebelov, Ondrík, manželka a ja. Jedna z našich tanečníc sa ešte šla spýtať na pevnosť u mestských policajtov. Niežeby sme niečo nevedeli, ale slúži tam údajne mimoriadne pekný muž v uniforme, a preto bola otázka naozaj nevyhnutná. Dnes v službe nebol. Kúsok ďalej v unimobunke si zakúpite vstupné. Dospelý 5 €, študenti a dôchodcovia 3 a deti ešte menej. Zabudol som, koľko.

Naša krásna sprievodkyňa vezme ozajstný (asi pol kila vážiaci kľúč) a ide sa. Hneď na úvod vás ohromí majestátnosť celého objektu. Obhliadka sa koná v ústrednej pevnosti, čo je asi 8 - 10% zo všetkých objektov. Pevnostný systém je totiž okolo celého starého mesta Komárno a aj na druhej strane Dunaja v maďarskom Komárome. Viete, Komárno patrilo kedysi k piatim najdôležitejším mestám Rakúsko - Uhorska. A je to vidieť. Nechám teraz chvíľku hovoriť šarmantnú Frideriku: „...prehliadka trvá hodinku - hodinu a pól, podľa toho, či sa stratíme v katakombách alebo nie ...

Stovky metrov chodieb priam lákajú na fotenie...(www.rebeli.sk) (Jozef Černek)

prejdeme spolu 3 kilometre a to na zemi, pod zemou a na streche... je tam aj čierny labyrint, kde sa dá v úplnej tme premávať medzi sochami…”

No a presne tak to aj je. Na úvod sa oboznámite aj s bezpečnostnými pokynmi. Pevnosť sa rekonštruuje, ale hlavne je obrovská, neradno sa odpájať od skupiny a hlavne schádzať z trasy.

Pevnostný systém sa rozlieza aj do podzemia a môže sa vám veľmi ľahko stať, že sa prepadnete o dve poschodia nižšie. Práve nedávno sa to aj stalo pri upratovaní. Výsledok - zlomené päty a dochrámané kosti jednej krásnej dámy.

Kľúč od pevnosti má ozajstnú veľkošt ako sa patrí. (Veronika Bilušková)

Úvod mini prednášky začína Leopoldovou bránou. Leopold I. dal totiž pevnosť vystavať. Áno, podobnú pevnosť majú aj v Leopoldove, ale návštevu neodporúčam, je to totiž väznica.

Ak ste fanúšikom seriálu Game of trones, určite viackrát nadobudnete dojem, že naša pevnosť by bola ideálnym miestom pre natáčanie seriálu. Skutočne, podzemné priestory, kazematy, chodby, chodbičky, ale aj exteriér je miestami akoby úplne pripravený na tento druh produkcie. Tu sa to však skutočne dialo. Umierali tu ľudia. Nie však filmovo, priletí šíp a ste mŕtvy. Umieralo sa v bahnách, v ťažkej agonii aj niekoľko dní. Filmáry toto miesto už niekoľkokrát objavili. Točil sa tu Nedodržaný sľub, V tichu(tu účinkovala ako kaskadérka aj Natália Milanová (súčasná ministerka kultúry)), Južna pošta, ale bola tu aj americká produkcia s niečim ako Terminátor 4.

Točilo sa tu viacero filmov. Tá pani s bičom je súčasná ministerka kultúry Natália Milanová. (robila kaskadérku) (webnoviny.sk)

Pevnostný systém Komárna nie je len ohromujúca architektúra, je to miesto plné príbehov.

Umieralo sa tu, žilo, tvorilo, sexovalo, bojovalo, plakalo a všetko, čo k tomu patrí. Mesto nebolo nikdy dobyté. NEC ARTE NEC MARTE - hrdo hlási nápis pod sochou komárňanskej madony. Ani ľsťou ani zbraňou.

Ku každému zákutiu sa viaže príbeh, budete sa prechádzať po miestach, kde obliehalo mesto tisíce Turkov a len hŕstka domobrancov svoje mesto ubránila.

Po týchto chodbách sa premávali obrancovia koňmo. (Veronika Bilušková)

Budete vidieť sochu Evy, ktorá sa vydávala za šialenú a tak sa votrela medzi Turkov, získala prepotrebné informácie a tak svoje mesto zachránila.

Budete sa prechádzať chodbami, kde velil generál Klapka, kde sa rozhodovalo o veľkých veciach a v bolestiach umieral Ľudovít Jaroslav Šulek.

Každý oblúk je vchod do miestnosti kde spávali po tridsiatich ruský vojaci (Veronika Bilušková)

Tá história je však od nás vzdialená storočia. Len nedávno sa zavŕšila iná - ruské vojská našu pevnosť opustili len nedávno. V čase, v ktorom tu boli, úplne vymizla z máp. Jednalo sa totiž o strategické a úplne utajené miesto. Dodnes len tipujeme, koľko tisícok vojakov tu bolo. Von vychádzať nesmeli. Mali tu zbrane pre centrálnu Európu a podľa vyjadrení jedného z ich generálov, pri troche nešťastia by výbuch zrovnal so zemou nielen mesto Komárno, ale aj Štúrovo a Nové Zámky.

Budete vidieť miesta, kde sa na trojpodlažných posteliach tlačilo v miestnosti 30 vojakov. Takých miestností je 210 v Novej pevnosti. Celá stará pevnosť bola vystavaná pre dvestotisícovú armádu. Toľko vojakov tu ale nikdy naraz nebolo.

Naša pýcha si určite zaslúži vašu pozornosť. Jej prehliadka vám zaberá pár desiatok minút a určite stojí za to. Ešte hodnú chvíľku vám bude v hlave rezonovať, že niečo tak impozantné máme na dosah ruky.

A prirodzene si položíte otázku, prečo sa o tom vie tak málo? Prečo sa nerekonštruuje, prečo tu nie je napríklad centrálny archív vín Európy? Pohodlne by sa sem vošiel. Nuž, odpoveď je jednoduchá. Peniaze. Na úplnú obnovu centrálnej pevnosti v Komárne by nestačila ani miliarda eur. Každým rokom sa po troške čosi podarí, aj na tento rok je naplánované dokončenie obnovy strechy Novej pevnosti. Má 540 metrov po

Rebeli (Jozef Černek)

obvode a tri poschodia... Viete, čo? Príďte sa pozrieť.