Doma turistom - Mŕtvak

Skoro v každom filme, kde sa spomína New York, sa minimálne na chvíľku objaví Central park. Akási oáza pokoja pre vystresovaných Ňújorčanov. Niečo podobné máme aj v Komárne - mŕtve rameno Váhu, kde to naozaj dovolenkovo žije.

Mŕtvak - mŕtve rameno Váhu, centrum odychu v Komárne (Marek Mihály)

Nújorčanom sa nečudujem, žiť v neustálom strese, či som dosť in a štýlový aj keď na to nemám, tiež by som potreboval takú oázu. Nújorčania svoj park milujú, kúsok zelene vhodný na beh či piknik. Naozaj podobne je to aj s Mŕtvakom aj s Komárňanmi.

Tiež svoj "mŕtvak" milujú. Niet divu. Na FB som si spravil malinkú anketu, aby som zistil, aký vzťah k tomuto rozhodne čarovnému miestu naozaj majú. Reakcie boli naozaj veľkolepé.

Miesto, kde to žije

Mŕtvak - teda mŕtve rameno Váhu, je všeličo, ale rozhodne mŕtve nie. Zrejme každý Komárňan sa tu aspoň raz bozkával, korčuľoval, kúpal, iba tak ležal alebo bežal, bol na rybách či kofole alebo pive alebo sa tadiaľ pravidelne bicykluje. Konali sa tu branné cvičenia, hrali zápasy v hokeji aj vo vodnom póle. Jazdí sa tu na koňoch, stretnete tu nahú prírodu, učí sa tu plávať aj potápať. Našiel sa aj príbeh o topení a dlhých blond vlasoch ktoré slúžili ako záchrana.

Nie celkom bežný úlovok na Mŕtvaku. Legenda hovorí, že toto je ešte jedna z tých menších rýb, ktoré plávu pod hladinou (Adam Kacz)

O Mŕtvaku kolujú legendy a niektoré sú aj pravdivé. Jednou z nich je obrovský sumec, či iná značne nadrozmerná ryba. Podľa fotiek sa zdá, že to bude aj pravda, pretože skutočnú obludu a nie jednu, sa aj podarilo vyloviť.

Krásna, ale trošku strašidelná legenda hovorí o tom, že sa tu kedysi zvádzali súboje s nožmi až celé rameno zmenilo farbu na červenú.

Legenda o mŕtvom koňovi spred pár desiatok rokov je tak hororová, že sem ju ani ťahať nebudem.V každom prípade, voda je tu krásna a čistá, tunajšia hygiena a mesto pravidelne odoberajú vzorky a sú vyhodnocované ako mimoriadne vhodné na kúpanie.

V každom ročnom období romantický (Eva Gajdáčová)

Ak ste teraz nadobudli dojem, že to musí byť preplnené miesto, mýlite sa. Chodíme sem s Julkou (inak aj my sme sa tu bozkávali) a Ondrom pravidelne a vždy je tu rovnaká pokojná a vyslovene dovolenková atmosféra.

Voda je na kúpanie ideálna. Zatiaľ tu plavčík nie je, takže odporúčam nevyvádzať a netopiť sa, resp., vyvádzať na vlastnú zodpovednosť.

Určite si tu nájdete to svoje zákutie

Či už na zelenej tráve, pod stromom, alebo priamo na slnku. Z ktoréhokoľvek miesta na Mŕtvaku máte nádherný romantický výhľad na tunajšie lesy a naozaj krásne baby. Ja sa samozrejme, ako šťastne ženatý, zaujímam len o tie lesy a vodnú hladinu, ale kamaráti vraveli…

Je tu štrkovo piesková, ale aj trávnaté pláže. Určite si vyberiete. (Marek Mihály)

Je to len pár krokov pre dobré pivko, kofolu alebo voľačo pod zub. Ak ste odvážny, môžete vyskúšať aj tunajšie potápanie, skúsení potápači vám prepožičajú výstroj aj vás naučia potápať. Kdesi v ramene, kde bolo kedysi napojenie na rieku Váh, je údajne čosi ako priekopa siahajúca do hĺbky…. prepáčte, údaj som zabudol, ale bolo to prekvapivé číslo.

Toto ale nie je na dennej báze, je treba sa vopred dohodnúť. Trošku googlite (poseidon) a hľadajte.

Kam s deťmi

Šťastní majitelia dvoj až päťročných dietok určite ocenia blízkosť šmýkačiek, pieskoviska a dokonca mini zoo. Všetko je ideálne nastavené tak, že s pohárom chladeného nápoja pokojne dočiahnete na dieťa a usmerníte jeho kroky. Či už papá piesok, alebo sa snaží ukoristiť si cudziu hračku.

Požičovňa vodných bicyklov a iných plavidiel (Marek Mihály)

Úplne ideálne je požičať si vodný bicykel – odporúčam, najmä ak chcete potešiť deti, zaskákať si do vody alebo len tak romanticky poprechádzať sa po hladine.

Ak chcete frajeriť, máte možnosť požičať si aj niečo ako dosku… ale to nie je pre nás tatinov.

Mŕtvak je úplne ideálne miesto na úplne pokojný deň, v ktorom môžete plávať, bicyklovať na hladine, piť pivo, či dať si niečo dobré.

K dispozícii sú aj trampolíny... (autor)

Decká sa tu vyšantia, vy si oddýchnete. Ak by som toto miesto mal stručne charakterizovať, je to pokojné a mimoriadne romantické miesto s dušou. Dá sa tu stráviť deň, lenivé poobedie, ale pokojne tu môžete prežiť aj týždeň a neolutujete.