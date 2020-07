Doma turistom, úvod a plán

Rozhodli sme sa s manželkou, že vyskúšame trošku netradičnú vec. Byť doma turistom. Na dovolenku to toho roku moc nevyzerá. Jednak máme novú kúpeľňu, ktorá nám „siahla” do úspor a druhak je okolo nás akosi covidovo.

Aj tak som vždy uvažoval, aké by bolo prísť do Komárna ako turista. Aby to však fungovalo, musíme naštartovať niečo ako dovolenkový mód. To znamená predovšetkým neuhnúť z plánu. Ak by sme boli totiž niekde na dovolenke, povedzme desať dní, neodskočíme si domov ani na deň. Chce to teda plán.

Ondro, najmä jemu prispôsobíme denný plán (autor)

Najprv možnosti.

Žijeme v Komárne, v meste na Slovensku s najväčším počtom teplých dní v roku.

Máme skoro dvojročného chlapca Ondra. Dovolenka by mala byť teda zameraná rodinne s ohľadom na jeho potreby. Nepôjde o poznávaciu dovolenku, ale viac-menej rekreačnú, každý deň by sme sa mali niekde kúpať. To bude pravidlo jeden.

Stravovať sa budeme aspoň raz za deň v reštaurácii, aby Julka nemusela variť. Pravidlo dva.

Jedlo

Hamburger - Kortina, reštaurácia v baštách v Komárne (Jozef Černek)

Pokiaľ ide o reštaurácie, je na tom Komárno naozaj dobre.My si budeme vyberať najmä tie, ktoré majú k dispozícii nejakú formu zábavy pre dieťa. Myslím tým šmýkačku alebo detský kútik.Pokiaľ ide o stravu pre Ondra, problém to nebude.Nič alebo kečup (putu) a zmrzlinku (mimi mňam mňam) majú všade.A aj tak ochutná z môjho a mamičkinho a nakoniec vyhlási že „nič” a sme „vybavení”. Keby bolo na Ondrovi, tak jeho jedálniček tvorí len ovocie a zmrzlina.

Reštaurácia KARMA (vegetariánska reštaurácia) (Jozef Černek)

Biomamičky sa práve tresli po čele. Tak na našu obranu dodám, že je stále kojený. Nechce sa mi o tom diskutovať, proste je, a ešte ani raz (klop, klop) nebol chorý. V každom prípade za desať dní vyskúšame aspoň desať možností stravovania v meste a v okolí.

Kúpanie a aktivity

Pokiaľ ide o kúpanie, využijeme možnosti mesta a aj okolia. Opäť veľká výhoda je, že stačí prejsť cez rieku Dunaj a sme v inej krajine (v tom istom meste) s ďalšími dvoma kúpaliskami. Takže priamo do piatich kilometrov máme kúpaliská tri. Potom je tu Veľký Meder, Patince a Štúrovo. Čo je hneď päť kúpalísk v dojazdnej vzdialenosti. Vyskúšame kúpanie v Dunaji a určite aj vo Váhu. K dispozícii sú aj tri jazerá na okolí. Bude to zaujímavé. Osobne sa teším na lángoše, pivo a zmrzlinu. Tobogány moc nemusím, ale našťastie zatiaľ Ondrovi stačí aj šmýkačka, kam ho dokážem vyložiť zo zeme.

Ondro a Julka (kúpanie musí byť) (Jozef Černek)

Ako turisti, pôjdeme aj na miesta kde sme vlastne bežne

Každá dovolenka má mať aj primeranú dávku akcie a spoznávania. Komárno aj tu má čo ponúknuť. Máme pevnostný systém, určite sa pôjdeme pozrieť. Treba ale úprimne povedať, že v pevnosti občas sprevádzam, sú to však roky, čo som ja absolvoval prehliadku ako návštevník. Vyskúšame. Celkom určite pôjdeme aj na plavbu loďou po sútoku riek Váhu a Dunaj. Máme tu Európske nádvorie, Baziliku sv. Ondreja, galériu v kostole(tam som inak od detstva nebol), Podunajské múzeum, Dôstojnícky pavilón.

Toto bude zvláštna situácia. Do baziliky totiž chodíme každú nedeľu, ale vyskúšame. Zastavíme sa v turistickej kancelárii a niečo vymyslíme. Okolité mestá, ako napríklad Ostrihom a ich katedrála, by určite stáli za návštevu. Jeden deň strávime aj v Budapešti, uvidíme ako a čo nám dovolí covid.

Pohyb k dovolenke by mal byť(ach jaj..)

Moźností kam ísť bicyklom je neúrekom. (www.najuhu.sk)

Mám mierny sklon k priberaniu, takže časť dní by bolo fajn stráviť v pohybe. Opäť má naše mesto a okolie čo ponúknuť. V prvom rade cyklochodníky. Za posledné roky sa tu riadne rozrástli. Na bicykli sa dostaneme do Bratislavy (nie, to určite nie), do Kolárova (možno, je tam mlyn, čo stojí za návštevu), do Štúrova, v podstate kamkoľvek. Komárnom totiž prechádza aj jeden z najkrajších cyklochodníkov Európy. Takže pár kilometrov sa snáď prinútime našliapať.

Pivo alebo víno?

Komárno, či skôr blízke Hurbanovo, je mestom piva, zároveň je okolie významnou vinárskou oblasťou. Neviem úplne presne, čo s týmto viem spraviť, ale opäť niečo vymyslíme. Na pivo, či skôr na nakladaný syr a šunkový tanier chodíme celkom pravidelne do krčmičky pri kruhovom

objazde. Máme to tam radi, lebo oni majú radi nášho Ondra a je to 235 krokov od nášho domu. Na druhej strane zas, na dovolenke treba spoznávať nové veci. Priateľ má v baštách výbornú vináreň a toto leto organizuje každý týždeň jednu akciu. Vinári predstavujú svoje vína a umelci svoju produkciu. Nejak to tam zakomponujeme.

Takže ako vidíte, takto od stola to vyzerá ako desať pomerne akčných dovolenkových dní. Pokúsim sa viesť o tom celom denník a tu na blogu zverejňovať zážitky.