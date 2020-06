Milý Ondro

už onedlho uplynú dva roky, čo si prišiel na tento svet. Keď som Ťa prvýkrát v pôrodnici vzal na ruky a Ty si ako mávnutím čarovného prútika prestal plakať, povedal som si, že Ti budem pravidelne písať listy.

Tato papa... (autor)

Aby si vedel, do akého sveta si sa to narodil a čo všetko prišlo s Tebou na tento svet.

Rozhodol som sa ale, že nebudem politikárčiť a ani opisovať, čo všetko zlé sa udialo, lebo o tom sa určite dočítaš všade inde.

Ja Ti chcem povedať o Zemi, o nádhernej a zatiaľ našej jedinej planéte, ktorá nás živí a udivuje každý deň.

Ty ju budeš spoznávať inú ako som ju spoznával ja. Pretože my ľudia ju meníme. Budem úprimný. Zatiaľ sa nám nedarí robiť to úplne správne. Naša Zem už dlho kričí o pomoc. Dobrou správou ale je, že sa začala uzdravovať, nepatrne, len máličko, ale začala.

Na výlete... (autor)

Verím, že Ty a Tvoji rovesníci nájdete spôsob, ako opraviť to, čo sme my pokazili. Chcem veriť, že keď príde Tvoj vek, budú už ľudia žiť v súlade s prírodou tak, aby ste si neubližovali navzájom.

Chcem Ti napísať aj o tom, že si my ľudia konečne uvedomujeme, koho máme vnímať ako skutočné celebrity. Aj o tom, že sme konečne zistili, že zdravie je skryté v prírode a nie v chémii. A že nie je samozrejmosťou. Chcel by som Ti napísať toho ešte mnoho.

V dielničke... (autor)

O Tvojej krásnej mamičke, ktorá vytvára Tvoj svet a popritom sa stará aj o ten môj. Poznáš ju, túto noc si ju k sebe volal šestnásťkrát.

Chcem Ti napísať o divadle, v ktorom sme sa s mamou zoznámili a ktoré máš tak rád. Najmä o ľuďoch, ktorí ho vytvárajú. Práve teraz bojujeme o jeho existenciu a dnes nie je úplne isté, či to zvládneme. Ak by som však na planéte mal nájsť najlepších ľudí na záchranu čohokoľvek, boli by to práve tí ľudia, s ktorými dnes bojujeme o naše divadlo. A práve preto verím, že naše divadlo, náš Dramaťák, bude aj Tvojím o pár rokov.

Keď nie si s nami v divadle, tak naše predstavenia pozeráš stále dookola... (autor)

Chcel by som Ti napísať toho ešte mnoho, ale práve nemám moc času, lebo ma ťaháš za nohavice a opakuješ „bum, bum”. Znamená to, že Ťa mám vziať do našej dielničky, postaviť Ťa na stôl a Ty budeš búchať kladivkom po veciach.

Potom, keď maminka dokončí raňajky, jej pôjdeme ukázať, že máš malú vŕtačku… tej hovoríš: „vŕŕŕ”. A keď, ako vždy, odmietneš papať, povieš „tato papa…”. Čo znamená, že Ti otvorím auto, Ty zakričíš „havo” a náš Brian poslušne nastúpi, za ním sa vyštveráš Ty a sa ide…

s mamou vo welllnese (autor)

Aktuálne sme zistili, že svet je plný havov, niektoré havíše sú ale špeciálne, ako havo cica, havo lev alebo havo kozička, či havo sova. A najnovšie aj havo jahody.

Je úžasné, aký fascinujúci svet vytváraš okolo seba. A áno, trošku sa na Teba aj hneváme, najmä keď sa rozhodneš, že ani túto noc nespíme. Ale všade píšu, že aj toto raz prejde. A určite Ťa milujeme najviac na svete.

Je jún, mesiac ktorý patrí Tebe a Tvojim kolegom. Želám nám, celému svetu, aby vás vaše nadšenie pre svet neopúšťalo. Aby ste svet urobili ešte lepším miestom pre život. Aby ste stavali na tom, čo nám vyšlo a opravili to, čo sa nám nepodarilo.

Tvoj Tato.

P.S. Ak by si nám dovolil spať aspoň raz za týždeň, vylepšilo by to Tvoje vyhliadky na najnovšie playstation.