Nelejte ocot do nádrží

Vypustil som HOAX, prepáčte. Nebolo to naschvál. Na istej stránke, nejdem ju tu propagovať, sa chlapci chválili ako posielajú prášok z áut na testy, lebo podľa nich ide o nanočastice, čo vychŕlili 5G vysielače.

Prišlo mi to náramne vtipné a hrozivé zároveň, ako všetko, čo títo chalani vypúšťajú. Tak som to skomentoval a dúfal som v iróniu. Napísal som, že určite o nanočastice ide, lebo 5G vysielače v skúšobnej prevádzke vypúšťajú práve takéto nanočastice. Doplnil som, aby si overili, koľko im žerie auto a vysvetlil, že 5G vysielače vlastnia ropní magnáti a takto si zariaďujú ešte väčšie bohatstvo.

Hneď som aj ponúkol riešenie v podobe pol litra octu priamo do nádrže. Ocot totižto eliminuje účinok nanočastíc, vyfabuloval som si zjavný nezmysel, aby som podtrhol iróniu príspevku.

Ani vo sne by mi nenapadlo, že to niekto vezme vážne. Keď už nič iné, priaznivci podobného zmýšľania sa väčšinou v spaľovacích motoroch vyznajú podstatne lepšie ako ja.

Na moje veľké prekvapenie, na sociálnej sieti sa v podobných skupinách objavila zaručená informácia, dokonca podložená štúdiami (nikde inak moje meno uvedené nie je, hoc autorom “štúdie” by som mal byť ja), že 5G vysielače majú aj terciálnu úlohu (sekundárna je zrejme zabíjanie vtákov okololetiacich) a to zvyšovať spotrebu našich vlasteneckých áut.

Plus sa tam objavuje pár ďalších detailov, ale to už nie z mojej “dielne”, popisujúcich preelektrizovanosť áut a takmer presný popis ako “to funguje”. Moje prekvapenie vystriedalo zhrozenie, lebo “nápad” s pol litrom octa do nádrže sa objavil tiež. S popisom, že eliminuje negatívny vplyv 5G vysielačov.

Ja teda naozaj nie som odborník, ale som si istý že žiadnemu motoru ocot dobre nespraví, ani v ultra vlasteneckom aute.