Ako sa máme? Chýbate nám. Chýbajú nám diváci, chýbajú nám deti. Chýbajú nám skúšky, predstavenia, chýbajú nám potlesky a chýba nám dokonca aj tréma a strach ako dopadne predstavenie či klaňačka.

Bude ešte sála niekedy plná? (autor)

Zo všetkých síl sa snažíme byť optimistickí. Len je to stále ťažšie.

Hľadáme spôsob online skúšok, predstavujeme si najrôznejšie scenáre ako to celé môže dopadnúť. Plánujeme predstavenia v našom divadielku, aj to, ako ho tým predstavením zachránime.

Z predstavenia Helenka (foto: Žanet Ruško)

Plánujeme aj to, že budeme hrať každý týždeň pred dvadsať alebo aj sto divákmi. Budeme hrať vonku na námestí, v amfíkoch alebo aj v našej “matici”.

Všetko sú to ale len sny. Pretože jediné, čo je isté, je neistota.

Skúsim sa teraz od všetkého odoosobniť a popísať len holé fakty.

Rebeli mali v týchto chvíľach hrať svoje predstavenia, Helenku, Na rováš a Taľafatky. Popritom sa mali pripravovať na festival v Poľsku. Festival včera zrušili. Všetky naplánované predstavenia zatiaľ vyčkávajú. Ak sa pýtate, v ktorej fáze uvoľňovania… Tak v poslednej. Začať môžeme ale okamžite. Rebeli sú silní a ich vedenie a úžasný duch spolupatričnosti, ktorý je v súbore našim najväčším motivátorom,, ich okamžite dokope k výkonom. Stačí jediná zhrávka. Isto, v karanténne sme aj čo to pribrali, možno aj 50 kíl, ale z toho väčšinu ja a mne babky zatlieskajú vždy aj za to, že som neumrel po čardáši.

Dramaťák. No tam je to veselšie. Karanténa nás zastihla tri týždne od premiéry. Vďaka sponzorom a mestu máme všetko aj zafinancované. Kostýmy, hudbu, majestátne kulisy, všetko. Pokiaľ ide o skúšky, chýbajú nám presne tie tri týždne, čiže 15 plnohodnotných skúšok a dve generálky. Aby sme mohli skúšať, musí nám hygiena povoliť v zásade to, čo športovcom.

Aby sme mohli hrať, tak opatrenie štyri. Podľa toho, v akom poradí to pôjde, sa vieme pred vás postaviť. V úplne ideálnom prípade premiérujeme v deň otvorenia divadiel.

V čom je ale problém.

V budove.Náš Dom Matice je plne závislý od prenájmov. Tých stálych, aj prenájmov sály. Sálu neprenajímame už od februára. Pretože najprv sa stavali kulisy pre Zver a potom COVID-19 divadlá zavrel. To je náš najväčší výpadok financií. Naši stáli nájomníci, až na tých najväčších, ktorí už zmluvy vypovedali, sú zatiaľ s nami. No ich tržby sú nijaké alebo mizivé. Štát teraz spravil opatrenia, že nájomníci si môžu platenie akoby odložiť. Žiaľ, nedomyslelo sa to s energiami. Elektrárne, plynárne a ani ďalší dodávatelia energií zľutovanie nemajú.

Možno ste zaznamenali, že aj divadlo L+S už avizuje problém. Takže nepredpokladám, že práve nás sa bude ministerstvo ponáhľať zachraňovať. Hoci sme samozrejme písali volali, mailovali. Aj s jednou milou pani som telefonoval, ale výsledok? Zatiaľ nič.

Iste si teraz kladiete otázku a čo Matica. Ústredie. Nuž, to je zložité. Matica má tých pracovísk, ktoré treba ratovať, desiatky. My máme síce jednu z najväčších budov, ale od počiatku, kedy vláda SR bývalú budovu Domu odborov pre MS kúpila, bolo toto pracovisko viac-menej samostatné.

Ústredie MS iste bude hľadať spôsob, ale rúk naťahujúcich sa po podporu je mnoho. A žiaľ, naša staručká budova tých energií spapá ozaj mnoho. Takže nevieme, čo bude.

Vydržíme mesiac určite, dva snáď, tri možno... Všetko záleží od toho, ako veľmi sa dokážeme uskromniť, ako veľmi pri nás budú stáť sponzori, nájomníci či diváci. Isté sú dve veci.

My, Rebeli, my Dramaťáci, my matičiari chceme veľmi. A druhá istá vec je tá neistota, ktorá kvári všetkých.