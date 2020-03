Sme súčasťou scenára, nebaví ma

Mojej starej mamy mama umrela na španielsku chrípku. Bola tehotná a bolo to pred sto rokmi. Umrelo vtedy veľmi veľa ľudí. Bolo ich tak veľa, že sa nestíhali vyrábať truhly.

Život starej mamy som sa pred pár mesiacmi snažil dať na papier v podobe scenára. Dnes sme súčasťou scenára, ktorý píše krutá pani realita.



Tí, čo dnes nosia rúška, neznášajú tých, čo ich nenosia. Včera som na ulici videl rodičov s dvomi kočíkmi a ďalšími tromi deťmi okolo. Pri stanici. Rodičia mali rúška stiahnuté na krk, aby mohli fajčiť, staršie deti popod rúška pľuli do kočíka. Otecko sa smial, mama na oko pohoršovala. Bavilo ju ako ľudia s vystrašenými očami obchádzajú ich skupinku. Taxikári sa na konci cesty otáčali, lebo pred stanicou hliadkovali policajti. Každý deň platia nové, prísnejšie pravidlá.

Sme súčasťou akéhosi filmu, ktorého koniec nepoznáme, ale dúfame v americký happyend. Strašne sa snažíme byť rozumní, nepanikáriť, nenakupovať a šíriť osvetu o rúškach. Ostať doma je cool, nosiť rúška nie je hanba…Konečne si prečítam všetky knihy a vylúštim všetky puzzle… realita je ale kdesi inde.

Sme vystrašení, lebo nevieme, čo bude s rodičmi, čo bude s deťmi, miesto užívania si ničnerobenia sme prilepení na telky a sociálne siete a tŕpneme. Počítame nakazených a zúfalo dúfame, že neohlásia mesto, kde žijeme. Smejeme sa šíriteľom hoaxov, ale dočítame do konca… veď čo ak.Nejdeme robiť obrovské zásoby, veď Pellegrini povedal, že netreba, ale v duchu počítame, koľko by sme vydržali…

Zúfalo sa snažíme zachovať pokoj, tlieskame so slzami v očiach na balkónoch zdravotníkom. Sme radi, že odchádzajúci premiér sa ukazuje ako schopný krízový manažér. I keď nikto nevie, či to, čo robíme, je vlastne dobre alebo nie.

Nastupujúci premiér ťažko nesie, že pozornosť médií mu ukradol vírus, ktorý nikto ani nevolil. Už deň po jeho triumfálnom víťazstve nebol on ťahákom ani otváračkou v správach. Svinstvo. Vyfúkol mu to malý - veľký vírus. Sviňa. Sviňa, ktorá potrebuje pre život človeka, ale kým sa s ním zžije, bude musieť zopár ľudí umrieť.

Hovoríme si páni tvorstva, ale na kolená nás dostane tvor, ktorého nezachytí ani školský mikroskop.

Aby sme prežili, musíme všetko spomaliť. NASA hlási, že spomalenie pomohlo vzduchu aj planéte. V správach dokonca ustúpili aj otcovraždy do úzadia. Chlapík prišiel z basy, kde si odpykal 12 rokov za vraždu babky a zabil si otca. Nuda. Na záberoch sledujeme, či vyšetrovatelia mali rúška.

Nepáči sa mi tento film ani tento scenár. Adrenalín vo mne ma núti niečo urobiť. Čokoľvek, napríklad niekam ísť a vykrútiť vírusu krk. Alebo uvariť odvar z bordových kvetov a zachrániť mesto.

O pár rokov sa o tom budú točiť filmy a možno aj divadelné hry. Pred sto rokmi to zvládli, viem, že to zvládneme aj my. Musíme. Aj keď v tomto boji si po výhru musíme ísť najťažšou cestou. Ostať doma a nerobiť nič. Pokiaľ teda nie si zdravotník, policajt, vodič, hasič, predavač, záchranár. Ostať doma a nerobiť nič. Aké jednoduché a ťažké zároveň. Že?